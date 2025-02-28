تعرف على مواعيد زيارة دير الأنبا باخوميوس بالأقصر فى الصوم الكبير

كتبت – بتول عصام

أثناء فترة الصوم الكبير، تبدأ العديد من الأديرة القبطية إعلان مواعيد الزيارة خلال فترة الصوم الأربعيني المقدس، إذ يحرص الأقباط على زيارة الأديرة لأخذ البركة.

وفى هذا السياق، أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر عن إغلاق أبوابه أمام الزيارات أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس من كل أسبوع طوال فترة الصوم الكبير، بينما يُسمح بالزيارة طوال اليوم أيام الجمعة والسبت والأحد، في إطار التفرغ للصلاة والصوم.

جدير بالذكر أن الكنيسة، تواصل الصوم الكبير، والذى يمتد لمدة 55 يومًا، كما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، إذ يعتبر الصوم الأربعيني المقدس أطول فترة صوم في الكنيسة الأرثوذكسية.