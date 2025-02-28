تعرف على مدينة المنصورة الجديدة والخدمات المقدمة بها

الدقهلية شريف الديب

مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي أُنشئت لتكون عاصمة سياحية وخدمية متكاملة في منطقة الدلتا. تقع المدينة على الطريق الساحلي الدولي، وتمتد على مساحة تقارب 7,200 فدان، بهدف استيعاب حوالي 1.5 مليون نسمة عند اكتمالها.

التطورات والإنشاءات:

المراحل التنفيذية: تتألف المدينة من أربع مراحل. تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 95%، وتشمل مشروعات سكنية وخدمية متنوعة. المرحلة الثانية قيد التنفيذ، حيث وصلت نسبة الإنشاءات فيها إلى 90 %، وتشمل إنشاء 244 عمارة ضمن مشروع "جنة مصر" و44 عمارة في مشروع "سكن مصر".

المشروعات السكنية: تضم المدينة أنواعًا متعددة من الإسكان، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي، المتوسط، الفاخر، والسياحي. من بين المشروعات البارزة:

مشروع سكن مصر: يضم 196 عمارة،

مشروع جنة مصر: يهدف إلى توفير وحدات سكنية فاخرة بمواصفات عالية الجودة.

منطقة الأبراج السكنية: تتضمن ناطحات سحاب على غرار تلك الموجودة في مدينة العلمين الجديدة، وتقع بجانب كورنيش المنصورة الجديد.

الخدمات المتوفرة:

الخدمات التعليمية: تحتوي المدينة على مجموعة متكاملة من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك:

الحضانات: 12 روضة أطفال موزعة بالتساوي على المناطق السكنية.

المدارس: تشمل 7 مدارس تعليم أساسي، ومدارس ثانوية للبنين والبنات، ومدرسة ثانوية صناعية.

الجامعات: تضم جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، التي تقدم برامج تعليمية متطورة.

الخدمات الصحية: تم إنشاء مركز طبي متكامل في المنطقة المركزية بالمرحلة الأولى، مصمم وفقًا لأحدث المعايير الطبية.

الخدمات التجارية: تتضمن المرحلة الأولى أكثر من 12 مبنى تجاري وإداري، بما في ذلك مولات تجارية، مكاتب إدارية، وفندق فاخر.

الخدمات الدينية: تتوافر بالمدينة مساجد مركزية ومحلية، بالإضافة إلى كنيسة إنجيلية.

الخدمات الأمنية: تضم المدينة ثكنات أمنية متعددة لضمان السلامة والأمان للسكان والزوار.



البنية التحتية:

محطة تحلية مياه الشرب: تم إنشاء محطة بطاقة 40 ألف متر مكعب/يوم، وهي الأولى من نوعها في منطقة الدلتا، لتلبية احتياجات المدينة من المياه.

تُعد المنصورة الجديدة وجهة جذابة للاستثمار العقاري، نظرًا لتنوع مشروعاتها السكنية والخدمية، والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين محافظات الدلتا. تم حجز جميع القطع الاستثمارية في المرحلة الثانية، ويجري العمل على تجهيز قطع أخرى لعرضها على المستثمرين.

تسير أعمال الإنشاء والتطوير في مدينة المنصورة الجديدة بوتيرة متسارعة، مع التركيز على توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متنوعة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، مما يجعلها نموذجًا حديثًا للمدن الذكية في مصر.