بعدة لغات طوال رمضان.. جدول الدروس الدينية بالمسجد الحرام

إيمان حنا

أعلنت رئاسة الشئون الدينية بالحرمين جدول البرنامج العلمي الدائم لشهر رمضان المبارك في المسجد الحرام؛ لاثراء تجربة قاصدى المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل وتهيئة الاجواء الإيمانية لهم، وذلك تعزيزا لمسارات الدروس العلمية فى رمضان المبارك؛ وفقا للخطة التشغيلية الرمضانية لهذا العام؛ التى اعتمدها رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.



ويتم بث الدروس عبر المنصات الرقمية للرئاسة بعد لغات واستثمار التقنية والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب،؛ لتصل المستهدفات العلمية لأكبر فئة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم.



ويشارك نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، و العلماء المتخصصين ؛،بمختلف العلوم الشرعية ومدرسي المسجد الحرام في إلقاء الدروس طوال شهر رمضان المبارك، وبشكل خاص خلال العشر الأواخر، إذ لا يخلو ركن من أروقة الحرم من الدروس الدينية في العلوم الشرعية؛ المستمدة من الكتاب والسنة في مختلف التخصصات؛ كالفقه، والعقيدة، والأصول، والتفسير، والسيرة النبوية، فضلًا عن التوجيه والإرشاد الدينى؛ عقب صلاة التراويح وعقب صلاتي الفجر والعصر.



يأتى تنظيم هذه الدروس بالتعاون بين الرئاسة وهيئة كبار العلماء لإثراء تجربة القاصدين وطلاب العلم والتعاون العلمي وما يعود به من نفع على طلاب العلم ورواد الحرمين الشريفين ودعت الرئاسة جميع الطلاب والعامة للحضور والمشاركة في هذه الدروس العلمية القيمة، وتعد الدروس العلمية التي يلقيها أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء، وأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين، والعلماء؛ من مستهدفات الرئاسة في شهر رمضان المبارك لإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين؛ وإيصال رسالة الإسلام الوسطية المعتدلة، وبث قيمه وثوابته، المنطلقة من التآخي الإنساني للعالم، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين.

ومن جانبه، قال رئيس الشؤون الدينية أن الدروس العلمية الإثرائية الرمضانية؛، تإتي انطلاقاً من حرص الرئاسة على تعزيز الحراك العلمي والتوجيهي والإرشادى فى الحرمين الشريفين، بما ينعكس على قاصدى الحرمين واثراء تجربتهم التعبدية في الشهر الفضيل ، وتعزيز التوعية العلمية وفق الأصول الشرعية مؤكدا أن مستهدفات الرئاسة في الشهر الكريم تتركز تحت شعار "على كل سارية درس، في كل موقع حلقة".



وتابع قائلا: "إن برامج الدروس التوجيهية والعلمية التي أعدتها الرئاسة ستتصاعف في الشهر الكريم إثراء لتجربة الأعداد المليونية التي ستتوافد على المسجد الحرام خلال الشهر الكريم.



وأكد أن الرسالة الوعظية والتوجيهية والإرشادية والعلمية لأعضاء هيئة كبار العلماء، والفضيلة أئمة الحرمين، والعلماء؛ تعد محوراً أساسياً في نشر وبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عالميًا.