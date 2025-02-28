انهيار عقار قديم بعد إخلائه من السكان بـ24 ساعة فى باكوس بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة باكوس التابعة لحي شرق محافظة الإسكندرية اليوم ، انهيار عقار قديم خال من السكان ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ، إخطارا يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم بمنطقة باكوس ،وهو عقار خالي من السكان والتابع لحي شرق، دون إصابات بين المواطنين.

وعلي الفور انتقلت المهندسة نهي خليفة رئيس حي شرق والأجهزة الأمنية، ترافقهم قوات الحماية المدنيه الى مكان البلاغ، وتبين أن العقار، تم اخلائه أمس بسبب تصدع، مما يسبب خطورة علي السكان، تحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.