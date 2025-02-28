انطلاق قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بجنوب سيناء تزامنا مع شهر رمضان المبارك

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أن المحافظه تكثيف جهودا المبذولة من قبل الجهات الداعمة لمحافظة جنوب سيناء لدعم المواطن السيناوى وخاصة فى الوديان والتجمعات البدوية البعيدة.

استقبلت المحافظة اليوم عدد 10000 ( عشر آلاف كرتونة ) مواد غذائية من قبل صندوق تحيا مصر وانطلقت فور الوصول لتجوب المدن والوديان والتجمعات البدوية حيث بدأت بوديان وتجمعات وادى فيران وهى (وادى مكتب بتوابعه، أبو غراقد، نسرين، الندية، الرحبة، اليانس، الطر، عليات، أبو زجول، الجوفة البيضاء، والسمراء، المرير 1، 2، ووادى سهب بتوابعه)، وذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحفيف العبء للأسرة السيناوية فى توفير احتياجاتها.

وشدد اللواء دكتور خالد مبارك باستمرار التوزيع على مدار اليوم فى المدن والتجمعات البدوية ليصل الدعم إلى كافة فئات المجتمع تزامنا مع بدء الشهر الفضيل.

ووجه اللواء دكتور خالد مبارك الشكر كافة المؤسسات التى تقدم الدعم الكامل لأهالى المحافظة مع استمرار التنسيق مع كافة الجهات فى سبيل توفير الدعم لأهالى المحافظة على مدار شهر رمضان الفضيل.