انطلاق قافلة للواعظات وافتتاح 5 مساجد بأوقاف الدقهلية اليوم الجمعة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية أوقاف الدقهلية عن انطلاق قافلة للواعظات بمساجد مدينة المنصورة، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وذلك فى إطار عناية وزارة الأوقاف بالمرأة، وضمن جهودها فى نشر الفكر الوسطى، والتصدى لكافة مظاهر التراجع القيمى والأخلاقي، وكان الحديث تحت عنوان: "فضائل شهر رمضان".

كما تم افتتاح 5 مساجد حيث شملت إحلال وتجديد مسجد: المحمدي بقرية أبو داود السباخ التابعة لمركز تمي الأمديد، والمسجد الشرقي بقرية منشأة صبري أبو علم بمركز تمى الأمديد، ومسجد الأوفياء بقرية ميت النحال بمركز دكرنس، ومسجد النجار بسوق الخواجات بمركز المنصورة، وصيانة مسجد الشهداء "الفوزان" بقرية ميت محسن بمركز ميت غمر، وقد قام مديري الإدارات التي بها هذه المساجد بمتابعة الافتتاحات وأداء خطبة الجمعة.

وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وبحضور الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.



أثناء افتتاح المسجد



جانب من افتتاح المساجد