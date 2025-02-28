الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها فى رفع 8006 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي 8006طن خلال الفترة "من 21 حتى 27 فبراير الجارى".



حيث قام مركز ومدينة الإسماعيلية، برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت 693 طن.



وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي 995 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.



قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 1051 طن.



وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٧٠٢ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.



كما قام مركز ومدينة فايد، برفع 1500 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي.



وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 555 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.



أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 1000 طن من المدينة وتوابعها.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 735 طن من المدينة وتوابعها.



أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت 430 طن.



وقام مركز ومدينة التل الكبير برفع 345 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي.



وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.



حيث قام مركز ومدينة الإسماعيلية بصيانة 182 كشاف إنارة وتركيب 135 لمبة ليد بالمدينة والقرى التابعة لها، وزرع 3 أعمدة إنارة.



بينما قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتركيب 49 كشاف، وإصلاح وصيانة 35 كشاف، وإصلاح وصيانة 3 لوحات إنارة، بالإضافة لشد سلك ألمونيوم 25 مليمتر لمسافة 100 متر بمناطق حي السلام، الشهداء وعرايشية مصر).



وقامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بصيانة أعمدة الإنارة بمنطقة الحرفي وامتداد شارع بنها أمام مدرسة 25 يناير بمنطقة الطرق، وكذلك إحلال وتجديد 5 كشافات بمحيط مسجد الرحمن بالخامسة ومسجد الماجد وصيانة محيط التثقيف الفكري.



أيضًا قام مركز ومدينة فايد بمتابعة أعمال الكهرباء، بصيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة بنطاق المركز والقرى التابعة له بإجمالي 70 كشاف وتم تركيبهم.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 143 كشاف إنارة عامة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، المقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.



أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 97 عمود إنارة وتركيب 85 لمبة ليد بعموم المدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بعدد 92 كشاف بالمدينة والقرى التابعة لها خلال أسبوع.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بصيانة كشافات الإنارة وعددها 177، وتركيب 30 كشاف.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة 235 كشاف إنارة ولمبة ليد بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور، وإحلال عمودين كهرباء.

