الفلسطينيون يشاركون بحملة غزة أجمل فى رمضان ابتهاجاً بالشهر المبارك

كتب أحمد جمعة

شارك عدد من أبناء قطاع غزة، الجمعة، في "حملة غزة أجمل برمضان” التي تنظمها بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية وبالتعاون مع لجان الأحياء وذلك ابتهاجًا بقدوم شهر رمضان المبارك.



غزة

على الرغم من الدمار الهائل التى لحق بقطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية التى استمرت 15 شهرًا، بدأت بعض ملامح الاستعداد فى القطاع لاستقبال شهر رمضان.

وانتشرت فى شوارع القطاع وساحاته وأسواقه الرئيسية البسطات الشعبية الخاصة ببيع فوانيس وزينة رمضان، إلى جانب بعض المحال الرئيسية التي خصصت لبيع الزينة، فيما تستعد محال أخرى لبيع البضائع الخاصة بالشهر الكريم.



غزة اجمل فى رمضان

واعتمد باعة البسطات الشعبية على الأغاني الرمضانية التراثية المحفزة للسكان من أجل الشراء، خاصة في ظل انعدام القدرة الشرائية، وضعف الاقبال على الزينة، فيما حرصت بعض الشرائح على شراء الزينة بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية.



رمضان فى غزة

ويقبل السكان، على زينة رمضان بالرغم من مآسي الحرب التي أدت لمقتل وإصابة مئات الآلاف من السكان، فيما يعتبر أنه إصرار على الحياة، وللبدء من جديد رغم الدمار الكبير الذي حل بالقطاع.

