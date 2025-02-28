الطقس اليوم الجمعة 28-2-2025 بمحافظة الإسماعيلية.. زوال الشبورة المائية

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الجمعة 28-2-2025 بقيم تتراوح من 1الى 2 درجات مع زوال الشبورة المائية وانتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية عقب زوال الشبورة المائية.

واعلنت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ان المحافظة ستشهد اليوم الجمعة 28فبراير 2025 ارتفاعا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1 الى 2درجات مع ظهور شبورة مائية .

وقد تتعرض محافظة الإسماعيلية لشبورة مائية بالاضافة الى الرياح المعتدلة بسرعة 24كم .

و درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 7 والعظمى 21 درجة.

و وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ومدن المحافظة بناءً على التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاصة بتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين وسائقي المركبات بأخذ الحيطة وتخفيض السرعة

كما وجهت المحافظة للمسافرين نصائح القيادة الآمنة أثناء الشبورة وهى اتباع النصائح و الإرشادات الخاصة بالمرور والقيادة بسرعة منخفضة وبحذر شديد وتجنب القيادة عند انعدام الرؤية وتشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة وزيادة المسافة الآمنة بين المركبات استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر وفتح جزء بسيط من نوافذ السيارة لتجنب تكثف البخار وإطلاق التنبيه الصوتي على فترات لتنبيه المركبات الأخرى واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية علي ضرورة الالتزام بهذه التعليمات للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب المخاطر الناتجة عن ضعف الرؤية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم ، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 19

