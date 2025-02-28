الصحة العالمية تطلق معايير جديدة لمستخدمى ألعاب الفيديو لمنع فقدان السمع بين اللاعبين

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه مع حلول يوم السمع العالمي 2025، تسلط منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات الضوء على أول معيار عالمي للاستماع الآمن في ألعاب الفيديو وأنشطة الرياضات الإلكترونية، والذي يهدف إلى تقليل مخاطر فقدان السمع ومنعه بين اللاعبين.

وأضافت، إنه في السابق، لم تكن هناك إرشادات أو معايير استماع آمنة لأجهزة أو برامج ألعاب الفيديو.

وقال الدكتور جيروم سالومون، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية لشؤون التغطية الصحية الشاملة والأمراض المعدية وغير المعدية: "يمكن للجميع اتخاذ خطوات اليوم لضمان صحة سمع جيدة طوال حياتهم. ويدعم معيار الاستماع الآمن لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات الحكومات والشركات المصنعة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز بيئات الاستماع الآمنة، حتى يتمكن الأشخاص من جميع الأعمار من حماية آذانهم وسمعهم، وحتى عند ممارسة ألعاب الفيديو، لا يخاطرون بفقدان السمع".

وأوضحت، إنه أصبحت ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية بسرعة واحدة من أكبر صناعات الترفيه في جميع أنحاء العالم. يلعب حوالي 3 مليارات شخص ألعاب الفيديو على أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة ألعاب الفيديو والهواتف المحمولة، ومع ذلك تفتقر معظم الأجهزة والألعاب إلى ميزات الاستماع الآمن لحماية المستخدمين من الضوضاء الضارة. ومع ذلك، يخاطر اللاعبون بفقدان السمع الدائم بسبب التعرض لفترات طويلة للأصوات العالية أثناء اللعب أو الاستماع إلى الموسيقى.

وأكدت، إن الأطفال معرضون بشكل خاص للخطر بسبب انخفاض قدرتهم على تحمل الصوت والاهتمام المتزايد بالألعاب، و من خلال توفير المعلومات والتحذيرات وميزات الاستماع الآمن، يهدف المعيار الجديد إلى إعلام لاعبي ألعاب الفيديو بمخاطر فقدان السمع بسبب أنشطة لعب الفيديو الصاخبة وزيادة الوعي حول كيفية ممارسة الاستماع الآمن.

وقال سيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات: "مع استمرار نمو ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية واستخدام اللاعبين لمجموعة أوسع من الأجهزة للوصول إلى المحتوى الخاص بهم، فإن معايير الاستماع الآمنة ضرورية للمساعدة في حماية سمع المستخدمين، وخاصة الأطفال، من الأصوات التي قد تضر بسمعهم"، مضيف، "إن إنشاء معايير تقنية فعالة يتطلب التعاون الذي يستفيد من نقاط قوة كل طرف. نحن ممتنون لشركائنا في منظمة الصحة العالمية على رؤيتهم وخبرتهم في تعزيز الاستماع الآمن، ويسعدنا إطلاق هذا التحديث في يوم السمع العالمي".

المعايير تحمي السمع لجميع أنواع لاعبي ألعاب الفيديو

تم تصميم المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الاستماع الآمن لألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية لحماية السمع لجميع أنواع لاعبي ألعاب الفيديو، عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات اللعب والمعدات. يوفر المعيار إرشادات منفصلة لأجهزة ألعاب الفيديو (أجهزة ألعاب الفيديو والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وسماعات الرأس ) وبرامج ألعاب الفيديو.

بالنسبة لأجهزة ألعاب الفيديو، توصي المعايير بما يلي:

تتبع الصوت لقياس تعرض اللاعب للصوت.

رسائل الاستماع الآمن التي توفر للاعبين معلومات حول استخدام الصوت، بما في ذلك التوقعات حول موعد الوصول إلى الحد الأقصى للصوت.

نظام التحكم في مستوى الصوت سهل الاستخدام ويمكن تعديله بسهولة.

"وضع أمان سماعة الرأس" الذي يضبط مستوى الصوت تلقائيًا عندما يقوم اللاعب بالتبديل بين سماعات الرأس ومكبرات الصوت.

بالنسبة لعناوين برامج ألعاب الفيديو، توصي المعايير بما يلي:

تحذيرات ورسائل الاستماع الآمن للاعبين حول خطر فقدان السمع بسبب الأصوات العالية والتعرض لفترات طويلة أثناء أنشطة اللعب.

عناصر تحكم مستقلة في مستوى الصوت لفئات الصوت المختلفة، مما يسمح للاعبين بضبط المستويات وكتم الأصوات المختلفة داخل اللعبة.

تكييف الموسيقى التصويرية والنوع وتصميم الصوت لكل لعبة مع ميزات الاستماع الآمن

"وضع أمان سماعة الرأس" ضمن البرنامج الذي يمكنه اكتشاف تبديل إخراج الصوت بين سماعات الرأس ومكبرات الصوت ويقلل مستوى الصوت تلقائيًا.

تم تطوير المعيار الجديد في إطار مبادرة منظمة الصحة العالمية "جعل الاستماع آمنًا" التي تسعى إلى تحسين ممارسات الاستماع خاصة بين الشباب، بالاستعانة بأحدث الأدلة والمشاورات مع مجموعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك الخبراء من منظمة الصحة العالمية والحكومة والصناعة والمستهلكين والمجتمع المدني.

بالإضافة إلى المعيار العالمي الجديد الذي تم إصداره اليوم، تم إطلاق معيارين آخرين للاستماع الآمن في عامي 2019 و2022، بما في ذلك المعيار العالمي H.870 WHO-ITU للأجهزة والأنظمة الصوتية الشخصية للاستماع الآمن والمعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية للاستماع الآمن في الأماكن والفعاليات (الذي اعتمده أيضًا الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2024).