التعليم العالى تنظم زيارة تعليمية للطلاب الوافدين لمعالم القاهرة الإسلامية

محمد صبحى

نظّمت الوزارة زيارة تعليمية لمجموعة من المعالم الإسلامية البارزة في القاهرة، شملت مسجد أحمد بن طولون، وبيت الكريتلية، ومسجد السلطان حسن، وذلك بمشاركة 45 طالبًا وطالبة من جنسيات متعددة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز التجربة التعليمية والثقافية للطلاب الوافدين في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وإشراف الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الغني أن هذه الزيارة تهدف إلى تعريف الطلاب الوافدين بالتاريخ والعمارة الإسلامية في مصر، وتعزيز إندماجهم فى المجتمع المصرى، من خلال اكتشاف المعالم الأثرية التي تعكس عراقة الحضارة الإسلامية.

شارك في الزيارة طلاب من جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية، وجاءت الجنسيات ممثلة في سوريا، والسودان، والسعودية، وجيبوتي، وسريلانكا، وعمان، والعراق، والأردن، وجنوب السودان، ونيجيريا، والكويت، وليبيا، والكونغو، وبوروندي، مما يعكس التنوع الثقافي بين الطلاب الوافدين الدارسين في مصر، كما رافق الطلاب الدكتور ياسر السيد أستاذ العمارة الإسلامية، مقدمًا الشرح التفصيلي لهم.

وتضمنت الزيارة جولات استكشافية في المواقع الأثرية، حيث تعرّف الطلاب على الطراز المعماري المميز لمسجد أحمد بن طولون، واكتشفوا الطابع الفريد لبيت الكريتلية، بالإضافة إلى التعرف على روعة التصميم الهندسي لمسجد السلطان حسن.

كما شملت الزيارة أنشطة ثقافية لتعزيز الروابط بين الطلاب وتوفير تجربة معرفية مميزة لهم خلال فترة دراستهم في مصر.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الفعاليات والرحلات التعليمية التي تنظمها الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بهدف تعريفهم بأبرز المعالم التاريخية والسياحية في مصر، بما يسهم في تحقيق تجربة دراسية متكاملة لهم.