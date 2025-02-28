افتتاح 6 مساجد فى 5 مراكز ببنى سويف "بعد الإحلال والتجديد" بتكلفة 21.7 مليون جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح رؤساء الوحدات المحلية والقروية بمحافظة بنى سويف بالإنابة عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف 6 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها"بمراكز :الفشن، اهناسيا ، الواسطى وناصر وبني سويف الجديدة بتكلفة إجمالية تخطت 21 مليون جنيهاً تقريبا ،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، وبمناسبة شهر رمضان المُبارك.

افتتح أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا : مسجد"النور القبلي "بقرية منشأة الأمراء _بعد إحلاله وتجديده على مساحة 660متراً بتكلفة 8مليون جنيها" جهود ذاتية"وذلك بحضور الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب وقيادات ومفتشي إدارة الأوقاف ونواب رئيس المدينة ومجالس القرى.

وافتتح رئيس مركز ومدينة الفشن :على حماد مسجد"الهدى "بعزبة عبدالله عبد الجواد بقرية دلهانس_بعد إحلاله وتجديده على مساحة 180متراً بتكلفة 3 مليون جنيها" جهود ذاتية"وذلك بحضور: محمد عيد مدير إدارة الأوقاف ومفتشى الإدارة ، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن،محمد عبدالمنعم سكرتير قرية دلهانس.

فيما افتتح شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر مسجد"الريان "بعزبة الريان بقرية طنسا الملق_بعد إحلاله وتجديده _ على مساحة 220متراً بتكلفة 2.1 مليون جنيها" خطة وزارة"وذلك بحضور: الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، الشيخ محمد بدر مدير إدارة أوقاف ناصر وأهالي القرية.

كما افتتح حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى مسجدالرحمن بعزبة عبد الجليل بقرية أطواب، بتكلفة 2 مليون جنيها "جهود ذاتية" بعد إحلاله وتجديده على مساحة 200متراً، بجانب افتتاح مسجد "التوبة " بعزبة على سعيد بمناشي أبوصير_بعد إحلاله وتجديده - على مساحة 180 متراً بتكلفة 3.1 مليون جنيها"خطة وزارة"وذلك بحضور: شريف يس نائب رئيس المركز ، الشيخ رجب حسين مدير إدارة أوقاف الواسطي، ورؤساء قرى أطواب وأبوصيرالملق وأهالي القرية.

وشهد اليوم الجمعة افتتاح مسجد الفتح" بمنطقة ابن بيتك 2 / قطاع ب_ بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بتكلفة3.5 مليون جنيها على بعد إحلاله وتجديده على 528 مساحة 340متراً، وذلك بحضور ممثلين عن مديرية الأوقاف وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.