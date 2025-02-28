استعدادًا لتحرى هلال شهر رمضان.. الرياض تستكمل تجهيز المراصد الفلكية

إيمان حنا

أكملت أمانة منطقة الرياض تجهيزاتها الفنية واللوجستية لدعم جهود ترائى هلال شهر رمضان لهذا العام، ونقل المعرفة للمشاركين والزوار، وذلك فى عدد من المراصد الفلكية المنتشرة فى منطقة الرياض.

وتشمل المراصد المخصصة لرؤية الهلال مدن ومراكز ومحافظات منطقة الرياض، حيث خضعت المواقع لأعمال تهيئة مكثفة شملت تجهيزات الأدوات اللازمة، تحسين الطرق المؤدية إليها، تجهيز المواقف، وتوفير متطلبات السلامة للراصدين.

وتتميز هذه المراصد بمواقعها الجغرافية الملائمة لرصد الأهلة، على ارتفاعات مناسبة تتيح رؤية أوضح للهلال، وتم تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق اللازمة لضمان دقة عمليات الترائى، وإحياء السنة النبوية فى رؤية هلال رمضان.

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، قد عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم.

وحثت المحكمة العليا، فى بيان لها، من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة.

كما دعت من لديه القدرة على الترائى الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض.