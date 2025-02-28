إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

العريش- محمد حسين

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري إعادة فتح الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكدت المصادر أن قرار إعادة التشغيل جاء عقب التأكد من سلامة مسار الملاحة البحرية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الطقس لضمان أمن السفن والعاملين بالميناء.

وكان الميناء قد تم إغلاقه في وقت سابق من اليوم بسبب اضطراب الأحوال الجوية، قبل أن يتم السماح بعودة النشاط الملاحي بشكل طبيعي بعد زوال المخاطر الجوية.

وشهدت شمال سيناء اليوم اجواء مستقرة وظهور للشمس واعتدال درجة الحرارة.