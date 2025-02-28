إطلاق قافلة دعوية كبرى إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء

العريش ـ محمد حسين

تنطلق اليوم الجمعة قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، و الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية بمشاركة واسعة لعلماء الأزهر والأوقاف والإفتاء.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير اوقاف شمال سيناء، ان القافلة تضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث تهدف إلى تعزيز الوعي الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوجيهات الفقهية الصحيحة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تشمل القافلة مجموعة من الأنشطة الدعوية، من بينها خطب الجمعة، محاضرات، ندوات دينية، وحلقات نقاش مفتوحة مع المواطنين، لتوضيح الأحكام الشرعية في الصيام والعبادات، وتسليط الضوء على القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تعزز التماسك المجتمعي.

ومن أهم الموضوعات التي ستتناولها القافلة فقه الصيام وأحكامه في الشريعة الإسلامية، مكانة الرحمة والتسامح في الإسلام، دور العبادة في بناء المجتمعات المستقر، الأخلاق والقيم الإسلامية خلال شهر رمضان، مواجهة الفكر المتطرف ونشر منهج الوسطي، المساجد المستهدفة وأسماء المشاركين.

اشار انه تم توزيع العلماء المشاركين في القافلة على عدة مساجد بمختلف مناطق شمال سيناء، لضمان أكبر استفادة ممكنة للأهالي وهم الدكتور عمرو محمد مصطفى مصطفى – مسجد الرحمن، الحسينات، رفح، الشيخ صلاح صبري محي الدين المغازي – مسجد السطاحي، أبو العراج، الشيخ زويد، الشيخ بشير إبراهيم محمد علي – مسجد المؤمنين، البرث، رفح، الشيخ عبدالله محمود رماح – مسجد الحاج عايش، الوحشي، الشيخ زويد، الشيخ إبراهيم حلمي إبراهيم صقر – مسجد السلام، ك 17، الشيخ زويد، الشيخ عماد حمدي محمد منصور – مسجد أبو هريرة، شبانة، رفح، الشيخ أحمد سيد عربي أحمد – مسجد أولاد سلمى، الظهير، الشيخ زويد، الشيخ محمد كمال العشري – مسجد الأمل، البرث، رفح، الشيخ محمد السيد محمد متولي – مسجد أبو معالي، الغرة، الشيخ زويد، الشيخ عمرو علي عبدالستار – مسجد الحاج سلام، الخروبة، الشيخ زويد.

الشيخ أبو زيد السيد عبدالسلام السيد – مسجد أبو بكر الصديق، الكوثر، الشيخ زويد، الشيخ محمود حمدي أحمد عبد الخالق – مسجد الأزهر، حي بحبوح، الشيخ زويد، الشيخ أحمد محمد عبدالعزيز أبو المجد حلحول – مسجد الهدى، النصايرة، الشيخ زويد، الشيخ محمد بركات مختار أبو غازي – مسجد القدس، المدينة، الشيخ زويد، الشيخ محمد السيد إسماعيل عبد الفتاح القزاز – مسجد آل جرير، الكوثر، الشيخ زويد، الشيخ تامر أبو العينين السيد الدقراوي – مسجد عباد الرحمن، الزهور، الشيخ زويد، الشيخ السيد إبراهيم السيد مرعي – مسجد الحمايدة، الحمايدة، الشيخ زويد.

والدكتور محمود محمد محمد أنور – مسجد الرحمن، الحسنة، الحسنة، الشيخ محمود محمد حسن محمود – مسجد السلام، بغداد، الحسنة، الشيخ محمد أحمد عبدالعال قطب خميس – مسجد القرية الرائدة، الحسنة، الحسنة.