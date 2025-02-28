"أوقاف شمال سيناء" تطلق دورات وحملات مجتمعية استعدادًا لشهر رمضان

العريش ـ محمد حسين

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء سلسلة من الفعاليات العلمية والدعوية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والفقهي لدى الأئمة والخطباء، إضافة إلى تنفيذ حملات اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، يأتى هذا في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير أوقاف شمال سيناء، لـ" اليوم السابع"، أن المديرية نظمت فعاليات دورات فى فقه الصيام، بمشاركة 70 إمامًا من أئمة المساجد، وذلك بقاعة المركز الثقافي بالعريش. وتأتي هذه الدورات في إطار خطة وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة والخطباء، والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي، استعدادًا للشهر الفضيل.

وأوضح الشيخ مرزوق أن الدورة تناولت عددًا من المحاور المهمة التي تمس حياة المسلمين في رمضان، أبرزها: الرحمة الإلهية في التشريعات الرمضانية، مفطِّرات الصيام وتشريعاتها، سنة السحور، أحكام السواك للصائم، التحقق من زيادة التقوى، والفتاوى المعاصرة. وأشار إلى أن هناك سلسلة من الدورات التي ستتواصل تباعًا، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للأئمة، وتقديم محتوى علمي يواكب متطلبات العصر.

وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، سلمت مديرية أوقاف شمال سيناء 1.850 طنًا من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، الواردة من الوزارة، إلى فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال شهر رمضان.

وأكد الشيخ محمود مرزوق أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يحرص على تقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات. كما أشاد بالدور الذى يقوم به فرع المجلس القومي للمرأة في عملية التوزيع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل عادل ومنظم.

وفي سياق متصل، أطلقت مديرية الأوقاف حملة موسعة لتنظيف وتعقيم المساجد في مختلف مدن ومراكز شمال سيناء، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان. وشدد الشيخ مرزوق على أهمية هذه الحملة في تهيئة المساجد لتكون في أبهى صورة، مع توفير الأجواء الملائمة للمصلين لأداء الشعائر الدينية بكل راحة وخشوع.

وأشار إلى أن الحملة تشمل تنظيف وتعقيم المساجد و توفير الإضاءة والصوتيات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة للمصلين. كما دعا رواد المساجد إلى التعاون مع فرق التنظيف للحفاظ على قدسية بيوت الله وتهيئتها لاستقبال هذا الشهر الكريم.

واختتم الشيخ مرزوق تصريحه بالتأكيد على التزام وزارة الأوقاف بتوفير كافة السبل لدعم الأئمة والخطباء، وتحقيق الاستفادة القصوى من الدورات التدريبية، بما يعزز من دورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وتقديم الخطاب الديني الوسطي الذي يدعو إلى التعايش والتسامح.