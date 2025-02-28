أبو الغيط يهنئ رئيس مجلس الوزراء اللبنانى بحصول حكومته على الثقة

بيشوى رمزى

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن التهنئة إلى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة حصول حكومته علي ثقة مجلس النواب اللبناني متمنيا له النجاح في تنفيذ الأهداف المهمة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة.

وأوضح وزير مفوض جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط اعتبر أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة الجديدة تشكل انطلاقة مهمة للعهد الجديد بما يحمله من تطلعات الشعب اللبناني، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، والتي أعاقت تنفيذ اصلاحات جوهرية ولم تمكن لبنان من استرداد عافيته بعد.