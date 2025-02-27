4 عادات غير متوقعة تزيد من خطر إصابتك بالسرطان

كتبت فاطمة خليل

توجد المواد المسببة للسرطان في أشياء يومية مثل البلاستيك ومستحضرات التجميل وتلوث الهواء والأطعمة المصنعة، يزيد التعرض الطويل الأمد من خطر الإصابة بالسرطان، في هذا التقرير نتعرف على 4 عادات تزيد من خطر إصابتك بالسرطان دون أن تدرى، بحسب موقع "تايمز ناو".

4 عادات تزيد من خطر إصابتك بالسرطان دون أن تدرى

1. الزجاجات البلاستيك

البلاستيك موجود في كل مكان - في مطابخنا ومكاتبنا وحتى ألعاب الأطفال، لكن بعض البلاستيك يحتوي على مواد كيميائية سامة مثل البيسفينول أ (BPA) والفثالات، والتي تعطل الهرمونات وقد تساهم في الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي والبروستات.

البيسفينول أ والفثالات من المواد المعروفة باضطراب الغدد الصماء، فهي تحاكي الهرمونات في الجسم وقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بمرور الوقت، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تخلص من الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وتجنب تسخين الطعام في الميكروويف في حاويات بلاستيكية واختر الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من ذلك.

أيضًا، كن حذرًا من الأطعمة المعلبة - فالكثير من العلب مبطنة بالبيسفينول أ، والذي يمكن أن يتسرب إلى الطعام.

2. مستحضرات التجميل

قد يحتوي أحمر الشفاه أو مزيل العرق أو صبغة الشعر المفضلة لديك على مواد كيميائية ضارة مثل البارابين والفثالات والفورمالديهايد.

غالبًا ما ترتبط هذه المواد الكيميائية باضطراب الهرمونات وحتى السرطان.

تحتوي العديد من منتجات التجميل على سموم يتم امتصاصها من خلال الجلد وقد ارتبط الاستخدام طويل الأمد لهذه المواد الكيميائية بالسرطانات المرتبطة بالهرمونات.

للحفاظ على سلامتك، تحقق من ملصقات المكونات واختر المنتجات الخالية من البارابين والفثالات والمنتجات العضوية.

المكياج المعدني ومزيلات العرق الطبيعية وصبغات الشعر القائمة على الحناء هي بدائل رائعة.

3. تلوث الهواء

لا يمكننا تجنب التنفس، ولكن يمكننا أن نكون أكثر وعياً بما يوجد في الهواء الذي نستنشقه.

يحتوي تلوث الهواء - سواء في الداخل أو الخارج - على مواد مسرطنة مثل جزيئات PM2.5 وأبخرة الديزل والرادون والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من الدهانات والأثاث.

يمكن أن تزيد هذه الملوثات من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

ارتبط التعرض الطويل الأمد للملوثات مثل PM2.5 والرادون بشكل مباشر بسرطان الرئة.

من الضروري تقليل التعرض، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية".

لتقليل المخاطر، استخدم أجهزة تنقية الهواء، وتجنب التعرض لتلوث حركة المرور الكثيفة، إذا كنت تعيش في منطقة ذات تلوث عالي، فإن ارتداء كمامة N95 في الهواء الطلق يمكن أن يوفر حماية إضافية.

4. الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة شديدة المعالجة - مثل الوجبات الخفيفة المعبأة والمكرونة سريعة التحضير واللحوم المصنعة - على مواد حافظة ومحليات صناعية ومواد كيميائية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن أن تتحول النترات الموجودة في اللحوم المصنعة إلى مركبات مسرطنة في الجسم.

ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والمواد المضافة الاصطناعية بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يعد اتباع نظام غذائي متوازن وكامل الغذاء أمرًا أساسيًا للحد من هذا الخطر

قلل من تناول الأطعمة المصنعة، واختر وجبات طازجة مطبوخة في المنزل، واستبدل المحليات الصناعية ببدائل طبيعية مثل العسل أو ستيفيا.

هل يمكنك تجنب المواد المسرطنة تمامًا؟

الحقيقة هي أننا لا نستطيع القضاء على المواد المسرطنة تمامًا من حياتنا ولكن يمكننا تقليل التعرض لها. يمكن للتغييرات الصغيرة في نمط الحياة - مثل التحول إلى تخزين أكثر أمانًا للأطعمة، واستخدام منتجات التجميل الأكثر نظافة، وتحسين جودة الهواء، وتناول الأطعمة الكاملة - أن تحدث فرقًا كبيرًا.

الوعي هو الخطوة الأولى للوقاية. من خلال اتخاذ خيارات مستنيرة، يمكننا خفض تعرضنا بشكل كبير لمسببات السرطان المحتملة وحماية صحتنا على المدى الطويل.