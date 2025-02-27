اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2025 12:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل صحة سوهاج يلتقى دفعة تكليف العلاج الطبيعى ويحثهم على خدمة المرضى

الخميس، 27 فبراير 2025 11:31 ص
وكيل صحة سوهاج يلتقى دفعة تكليف العلاج الطبيعى ويحثهم على خدمة المرضى جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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التقي  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية و الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي دفعة تكليف العلاج الطبيعي أثناء استلامهم للعمل، حيث رحب، دويدار " بهم و حثهم علي بذل الجهد والاجتهاد في العمل وحسن معاملة المرضى متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية مقدماً خالص شكره لأسرهم على ما بذلوه تجاههم خلال السنوات الماضية  مؤكداً على أنهم إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

كما رحب الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بالحضور لافتاً إلى إن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة يبذل قصارى جهده للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة و خدمة المرضي.







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العلاج الطبيعي

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