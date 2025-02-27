وكيل صحة سوهاج يلتقى دفعة تكليف العلاج الطبيعى ويحثهم على خدمة المرضى

سوهاج عمرو خلف

التقي الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية و الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي دفعة تكليف العلاج الطبيعي أثناء استلامهم للعمل، حيث رحب، دويدار " بهم و حثهم علي بذل الجهد والاجتهاد في العمل وحسن معاملة المرضى متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية مقدماً خالص شكره لأسرهم على ما بذلوه تجاههم خلال السنوات الماضية مؤكداً على أنهم إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

كما رحب الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بالحضور لافتاً إلى إن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة يبذل قصارى جهده للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة و خدمة المرضي.