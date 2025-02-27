وزير الرياضة يشارك بصالون "رؤى الشباب" ببورسعيد ومدير "مكافحة الإدمان": 5.9% نسبة التعاطي في مصر

بورسعيد - محمد عزام

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، انطلاق النسخة السادسة من صالون "رؤى الشباب"، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إحصائيات تشير إلى تجاوز عدد المدمنين عالميًا 300 مليون شخص، مع نسبة تعاطي للمخدرات في مصر تبلغ 6%، والإدمان 2.3%، كما أوضح انخفاض نسبة المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة من 8% إلى 1%.

ويهدف الصالون إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإدمان، من خلال ندوات وورش عمل تفاعلية، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لمكافحته.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، أن نسبة التعاطي في مصر بلغت 5.9%.

وتحدث بكلمته، خلال صالون رؤى الشباب، المقام بمسرح المركز الثقافي في بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ودكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام ومئات الشباب، عن جهود الدولة المصرية في مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لافتا أن نسبة التعاطي في مصر 5.9% وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 64 عامًا، بينما نسبة الإدمان 2.3%، وأن الحشيش يتصدر المواد المخدرة الأكثر انتشارا في مصر يليه الترامادول.

وأشار إلى أن 177 ألف متردد على مراكز علاج الإدمان والتعاطي حصلوا على خدمات العلاج والتأهيل خلال عام 2024، وتلقى الخط الساخن لطلب العلاج والمشورة 82 ألف اتصال، لافتا أن 13% من المكالمات بدأ التعاطي في عمر أقل من 18 عاما، و3% من المكالمات ست أقل من 15 عاما.