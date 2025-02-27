وزارة الصحة تكشف خطة تشغيل المستشفيات والمنشآت الطبية فى شهر رمضان

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطتها فى شهر رمضان الكريم، مؤكدة أنه يتم رفع درجة الاستعداد لتشديد الرقابة على جميع محال الأغذية، لضمان وصول الأغذية السليمة للمستهلك، خاصة الوجبات الخاصة بإفطار الصائمين طوال شهر رمضان وكذلك موائد الرحمن.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم تكثيف حملات المراقبة على الأغذية لجميع المطاعم التى تقدم وجبات الإفطار طوال شهر رمضان، مشيرة إلى توجيه مفتشى الأغذية لفحص الوجبات بالفنادق والأندية وموائد الرحمن للتأكد من سلامتها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم عمل غرفة أزمات وطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى، مشيرة إلى نشر سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع بجميع أنحاء الجهورية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تكثيف نشاط الجانب الوقائى وتكثيف الحملات على منافذ بيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى المرور على الأسواق العامة وأماكن الباعة الجائلين للتأكد من سلامة منتجاتهم، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة مستشفيات الإحالة.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المستشفيات منشآت حيوية وبالتالى تقدم الخدمة على مدار 24 ساعة فى شهر رمضان أو غيره، كما يتم تنظيم كامل لإجازات الأطباء والتمريض، مشيرا إلى أن الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، وتابع: "أيضا المبادرات الرئاسية مستمرة فى أداء مهامها وخدمة المواطنين".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك تعزيزا لأدوية الطوارئ، مضيفا أن مواعيد عمل العيادات الخارجية يتم تنظيمها قبل وبعد الإفطار، وتابع: "هناك متابعة للطب الوقائى بشكل جيد لنشاط الموائد وسحب عينات منها للتأكد من سلامتها كما يتم متابعة الأغذية بالأسواق".

وقال: "بالنسبة لصلاوة التراويح سيتم وضع ضوابط إرشادية وتوعوية للمواطنين بهدف الحفاظ على صحتهم والبعد عن التزاحم حماية لهم من أى عدوى أو مشاكل صحية"، مؤكدا أن الوضع الوبائى للبلاد مستقر.