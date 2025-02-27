وزارة الإنتاج الحربى تنظم ندوة حول المخدرات الرقمية وأثرها على الاقتصاد

كتب زكى القاضى

نظمت وزارة الإنتاج الحربى متمثلة فى قطاع التدريب، ندوة توعوية تحت عنوان " المخدرات الرقمية وأثرها على الاقتصاد والثورة الصناعية"، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب و ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول القضايا الاجتماعية و التكنولوجية المعاصرة، حاضر الندوة الدكتور محمد حسن رمضان مستشار الأمن السيبراني و مكافحة الجرائم الإلكترونية .

في بداية الندوة أشاد الدكتور محمد حسن رمضان ، بالدور الوطنى الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات القوات المسلحة و الشرطة من مختلف الأسلحة و الذخائر و المعدات ، و كذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجاتها المدنية لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن حرص الوزارة على تنمية وعي العاملين بمختلف القضايا.

كما أوضح "محسن" أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني و إزالة المعوقات لجذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية و توطين الصناعة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مثل المخدرات الرقمية و الأمن السيبراني.

و خلال الندوة قام "محسن" بتناول العديد من المحاور، كتعريف الإدمان الرقمي و أنواعه و التمييز بين الاستخدام الطبيعي والتعلق الزائد بالتكنولوجيا، و تحليل الأسباب النفسية و الاجتماعية التي تؤدي إلى الإدمان الرقمي، و ناقش مفهوم المخدرات الرقمية و العلاقة بينها و بين الألعاب الإلكترونية و المحتوى الرقمي و التأثيرات السلبية لها، و كيفية الوقاية والعلاج منها، مشيراً إلى أهمية الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية ، و ارتباط الأمن السيبراني ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي؛ لأن حماية المعلومات الحساسة و البنية التحتية الحيوية تساهم في تعزيز استقرار الدولة و أمنها.



و أضاف أن الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني من الموضوعات الحيوية في العصر الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان، مع ازدياد الاعتماد عليها في حياتنا اليومية، و بالتالي ازدادت المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، مؤكدا ضرورة توافر الوعي التكنولوجي لدى الأفراد و معرفتهم بالتكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل آمن وفعال ، مما يقلل مخاطر تسرب البيانات أو الهجمات، و زيادة ثقة المستخدمين في التعامل مع التكنولوجيا، وتجنب الخسائر المالية، موضحاً أن الأمن السيبراني هو مجموعة من الممارسات والتقنيات لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية.

وأوضح "محسن" أن مواقع التواصل الاجتماعي هي عملاق قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية وتعد حافز أساسي للنمو الاقتصادي في العالم في ظل الاعتماد عليها و استخدامها في مجال الاستثمار.



و في نهاية الندوة أكد الدكتور محمد محسن رمضان ، إن تعزيز الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات، من خلال التدريب المستمر، الذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر أمانًا في مواجهة التحديات الرقمية السيبرانية، مشدداً على ضرورة تطبيق ممارسات الأمان المناسبة و التي تساعد في تقليل المخاطر وحماية المعلومات الشخصية والمهنية.



الجدير بالذكر أن هذه المبادرات تؤكد على دور وزارة الإنتاج الحربي الفعال في تحقيق التنمية المستدامة و تعزيز الأمن المجتمعي ، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.