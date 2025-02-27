"هنجيلك" مبادرة يدشنها تموين الدقهلية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن تدشين مبادرة "هنجيلك" التي تقوم على توفير سيارات متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ260 جنيها بجميع مراكز المحافظة، لتلبية احتياجات القرى الأولى بالرعاية من اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية يرافقه وكيل وزارة التموين بالدقهلية سيارات بيع اللحوم البلدية، التي توجهت صباح اليوم لمركزي: السنبلاوين، ومنية النصر؛ لبيع اللحوم بسعر مخفض يصل لـ260 جنيها، ومن المقرر أن تتوجه السيارات كل يوم لمركز مختلف حتى تغطي جميع مراكز محافظة الدقهلية.

كما أكد محافظ الدقهلية على أن المبادرة تهدف إلى توفير اللحوم المدعومة بأسعار مخفضة للمواطنين في أماكن إقامتهم، وتوفير المسافات في المراكز، والقرى، وذلك بما يتناسب مع دخل الأسر المتوسطة، ومحدودي الدخل.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، وذلك لتسهل وصول المواطنين إلى اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن هذه السيارات تغطي جميع مراكز محافظة الدقهلية، وذلك لمكافحة الغلاء غير المبرر، وتخفيف العبء الاقتصادي، وسد احتياجتهم من اللحوم البلدية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تنفذها جنبا إلى جنب مع معارض أهلا رمضان، والمنافذ، والمعارض، وأسواق اليوم الواحد، التي تغطي جميع السلع، وتوفرها للمواطنين بأقل الأسعار، وذلك لضمان وصولها لجميع الأسر في انحاء قرى محافظة الدقهلية لشهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن، وتخفيض الأسعار، وتنفيذا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية.