هل الكركم يضر بصحة الكلى؟

كتبت مروة هريدى

يعتبر الكركم أحد التوابل شائعة الاستخدام في كل مطبخ، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وذلك بفضل محتواه من الكركمين، المكون الحيوي الأساسي في الكركم، وهو مضاد للأكسدة فعال له تأثيرات مضادة للالتهابات، ولكن في حين يتمتع الكركم بالعديد من الفوائد الصحية، يشعر بعض الناس بالقلق بشأن تأثيره على صحة الكلى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا للأطباء، فإن استخدام الكركم باعتدال، لن يضر بصحة الكلى، حيث تأتي المخاطر الرئيسية من الإفراط في الاستخدام، وخاصة من المكملات الغذائية عالية الجرعات، وذلك لأن تناول الكثير من الكركمين يمكن أن يرفع مستويات أكسالات البول بشكل كبير، مما يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى.

ويحتوي الكركم على نسبة عالية من الأكسالات، مما يعني أن الاستهلاك المفرط - وخاصة في شكل مكملات - يمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين هم بالفعل عرضة لها.

وفي حين أن تناول كميات قليلة من الكركم في الوجبات لا يشكل ضررًا عادةً، إلا أن الجرعات الزائدة من مكملات الكركم قد تسبب ضغطًا إضافيًا على الكلى، وعلاوة على ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن الجرعات العالية من الكركم قد تؤدي إلى الفشل الكلوي لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة، ويرجع هذا إلى اضطرار الكلى إلى العمل بجهد أكبر لتصفية المواد الكيميائية الزائدة، مما قد يؤدي إلى التسمم، كما قد يتفاعل الكركم مع الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض الكلى أو مرض السكري أو تخثر الدم.

وقد أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث الكلى في ولاية مانيتوبا بكندا، أن تناول جرعات زائدة من الكركمين قد يكون له تأثيرات سامة على الكلى ويزيد من تفاقم تلف الكلى، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض الكلى أو عوامل الخطر.

وقد تتفاعل مكملات الكركم مع الأدوية المستخدمة بشكل روتيني لعلاج أمراض الكلى، مثل مميعات الدم والعلاجات التي تضعف وظائف الكلى.

كيفية استخدام الكركم بأمان إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى؟

يقول أطباء التغذية إنه يمكن استخدام الكركم بجرعات صغيرة في الطعام خاصة إذا كنت تعانى من مشال في الكلى أو لديك تاريخ عائلى من الإصابة بحصوات الكلى، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول كمية كبيرة من مكملات الكركم، مع العلم أن إضافة الكركم إلى الوجبات الغنية بالكالسيوم (مثل منتجات الألبان، أو الخضار الورقية، أو اللوز) يمكن أن يُقلل من تأثير الكركم على تكوين حصوات الكلى عن طريق ربط الأوكسالات.

ويساعد شرب كمية كافية من الماء على التخلص من الأوكسالات الزائدة، مما يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى، خاصة إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى أو مشاكل الكلى، فيجب عليك توخي الحذر واستشارة طبيبك قبل تناول جرعات كبيرة من الكركم.