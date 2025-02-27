نائب محافظ الجيزة يبحث طرح فرص استثمارية جديدة بالواحات البحرية

كتبت - مرام محمد

بحث إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة مع اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصطفى فاروق المستشار القانوني لـ محافظة الجيزة، وعادل الجندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، الفرص الاستثمارية ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات لمراحل طرح الفرص الاستثمارية بمركز ومدينة الواحات البحرية وإتاحة الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية والترويج لها، ضمن أنظمة استثمارية ملائمة لطبيعة الأرض المملوكة للمحافظة بمركز الواحات البحرية، وذلك بمقر هيئة الاستثمار في ضوء ما تضمنه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقيام الهيئة بتنظيم هذا الترويج الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة خطة الدولة الطموحة لتلبية تطلعات المستثمرين في مختلف قطاعات الاستثمار ومختلف المناطق الجغرافية بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر للتنمية 2030 والدفع قدما بتوفير وتسهيل كافة السبل لتحقيق أعلى معدلات للتنمية في المحافظة، وذلك في ظل رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين مما ينعكس على مناخ الاستثمار.

واستعرض نائب محافظ الجيزة، عدة فرص استثمارية متاحة في عدد من المواقع الحيوية (الحاره 1 — جبل المعيسرة – بيت الطالبات — الحاره 2 – عين السيوي — عين خومان – الهفوف 1 – الهفوف 2).

وأوضح نائب المحافظ، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة في استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة الجيزة، وخاصة بمركز الواحات البحرية، وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأشاد نائب المحافظ، بالتنسيق والتعاون بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بغرض تسهيل إجراءات عرض الفرص الاستثمارية والتقدم عليها والتي يتم عرضها للاستثمار في المحافظة وبناء على ما تمتلكه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من إمكانيات فنية وترويجية متميزة منها الموقع الإليكتروني للخريطة الاستثمارية.

شارك في الاجتماع المهندس محمود فوزي رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، وهيام البطاوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور عبد الستار عزب مدير عام الخريطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار، والدكتور أحمد فتوح مدير مكتب خدمة المستثمرين بالجيزة بهيئة الاستثمار، وعصام أبو العلا رئيس جهاز شبكات معلومات المرافق بالمحافظة.