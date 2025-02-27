مواعيد حفلات الصوت والضوء داخل قلعة قايتباى فى الإسكندرية شهر رمضان.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية، افتتاح عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباى الأثرية، وذلك لأول مرة بالإسكندرية، ولأول مرة داخل أثر إسلامى وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، إن مواعيد الصوت والضوء من أول أيام شهر رمضان المبارك فى تمام الساعة 8.30 مساء.

يعتبر مشروع الصوت والضوء داخل قلعة قايتباى الأثرية فى الإسكندرية، أحد المشروعات لتطوير الأداء والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتعزيز الدور السياحى والثقافي.

وخلق مقاصد سياحية جديدة ضمن توجه الدولة لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، يستخدم العرض التقنيات الحديثة فى الصوت والإضاءة لإبراز تاريخ القلعة وجمالها المعماري.

ويمثل عرض الصوت والضوء تجربة سياحية جديدة لزائرى قلعة قايتباى والإسكندرية من المصريين والأجانب ويحكى العرض باللغتين العربية والإنجليزية - تاريخ المدينة وحضارتها العريقة.

يذكر أن قلعة قايتباى أنشئت بين عامى (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكى الأشرف أبو النصر قايتباى ما بين عامى (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذى تهدم نهائياً فى سنة (702 ه / 1303 م) فى عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجى والسور الداخلى وتبلغ مساحة القلعة حوالى 17750 م.



الصوت والضوء بقلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية



الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية



الصوت والضوء يحكي تاريخ مصر بقلعة قايتباي بالإسكندرية