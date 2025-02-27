مناقشة أول رسالة ماجستير لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

في سابقة هي الأولى من نوعها داخل كلية الآداب جامعة اسوان، ناقشت الباحثة صفاء أسعد خليل عبد الحميد رسالة الماجستير في تخصص المكتبات والمعلومات، والتي تعد أول رسالة من نوعها لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة أسوان.

وتحمل الرسالة عنوان "خدمات المكتبات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة أسوان"، وذلك في إطار الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما الدولة المصرية لهذه الفئة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ،بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والمساواة مع جميع فئات الشعب المصري المختلفة.

تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من كل من:الدكتورة دعاء كمال البري، الأستاذ المساعد ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي "مشرفًا وعضوًا" والدكتورة ناهد علام، الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة أسوان بقسم علوم المعلومات (المكتبات والوثائق والمعلومات) (مشرفًا وعضوًا).

أما لجنة الحكم والمناقشة فقد ضمت كلا من:الأستاذ الدكتور عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، الأستاذ الدكتور بقسم المكتبات والمعلومات ورئيس القسم بكلية الآداب جامعة سوهاج والدكتور أحمد جابر حامد، الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة أسوان.

وجاءت هذه المناقشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لإدماج ذوي الهمم في المجتمع، وتأكيدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية شاملة تدعم تطلعاتهم واحتياجاتهم الخاصة. وقد حضر المناقشة عدد من الشخصيات البارزة، كما قدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، التهنئة للباحثة بمناسبة حصولها علي درجة الماجستير ، بالإضافة إلى الدكتور محمد الصغير، عميد كلية الآداب، والدكتورة هدي مصطفي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان والنائب السابق هلال الدندراوي، نائب رئيس مجلس المرأة بأسوان.

كما حضر أيضًا لفيف من الإعلاميين والصحفيين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى أسرة الباحثة، الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه الخطوة الهامة، والتي تفتح آفاقًا جديدة لطموحات وتطلعات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم.

كما تجسد هذه المناقشة حرص جامعة أسوان على تقديم الدعم الكامل لطلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل ما تقدمه إدارة الجامعة من اهتمام بالغ بهذه الفئة، بما يساهم في تطوير وتحقيق العدالة التعليمية لجميع طلابها.



ومن الجدير بالذكر هنأ مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسوان، والدكتوره ريهام فؤاد، مدير المركز، الباحثة صفاء أسعد خليل عبدالحميد، لحصولها علي درجة الماجستير في تخصص الوثائق و المكتبات، وقد حصلت الباحثة على تقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها عبر الجامعات المصرية.