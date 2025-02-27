مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار فى غزة يجب أن يصمد

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دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الأربعاء، إلى العمل على صمود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن الظروف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة - إنه لا يوجد مبرر للعمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني.

وأكد أن كل مرحلة من مراحل وقف إطلاق النار يجب أن تُنفذ "بحسن نية وبشكل كامل"، مشددا على أهمية أن يقرر الفلسطينيون مستقبلهم بأنفسهم.

وفي تلخيصه لـ "مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والافتقار إلى المساءلة، قال إنه كان هناك "تجاهل غير مسبوق" للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي منذ اندلاع الأعمال العدائية خلال أكتوبر 2023.

وأشار تورك إلى أن هناك شكوكا حول جدية إسرائيل وإرادتها على تحقيق المساءلة الكاملة، خاصة فيما يتعلق بالقتل غير القانوني في غزة والضفة الغربية، وقال "إن أي محاولات لتشكيل مستقبل سلمي حيث لا تتكرر مثل هذه الأهوال يجب أن تضمن محاسبة الجناة".

وفي رد واضح على حظر إسرائيل لأعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن "نزع الشرعية عن المؤسسات الدولية الموجودة لخدمة الناس ودعم القانون الدولي وتهديدها يضر بنا جميعا أيضا".

كما حث على ضرورة مقاومة أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية أو "النقل القسري" للمدنيين.