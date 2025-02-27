مصر والسعودية تدينان الغارات الإسرائيلية على سوريا

وكالات

أدانت مصر والسعودية الأربعاء الغارات التي شنتها إسرائيل على الأراضي السورية الليلة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدا ممنهجا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "تشدد مصر على أن ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويعد انتهاكا سافرا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

وتابع: "تطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة وضرورة وضع حد لها، كما تشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967 باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة".

وأعربت الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

وعبّرت الوزارة في بيان عن "تضامن المملكة مع سوريا حكومة وشعبا، مؤكدة على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو الأمر الذي حذرت منه المملكة مرارا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على جنوب العاصمة السورية دمشق، مستهدفا عدة أهداف عسكرية، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء.