مسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

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نظم عشرات المستوطنين المسلحين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسيرة استفزازية جابت عدة أحياء من البلدة القديمة وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"إن عشرات المستوطنين نظموا بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية انطلقت من مستعمرة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، باتجاه الحرم الإبراهيمي، مرورا بواد الحصين وحارة جابر وأحياء أخرى من البلدة القديمة، حيث حمل خلالها المشاركون أعلام دولة الاحتلال ورددوا شعارات عنصرية.



وأشارت إلى أن هذه المسيرة جاءت وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على الأهالي في تلك المناطق، حيث أغلقت المنطقة والحواجز المؤدية إلى الحرم بالكامل، ومنعت حركة المواطنين.