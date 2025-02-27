محافظ قنا يهنئ مديرية التعليم لتحقيقها مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

قنا صابر سعيد

هنأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم بمناسبة تحقيق فريق مدرسة قفط الثانوية المشتركة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، التي نظّمتها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأشاد محافظ قنا، بتألق طلاب تعليم قنا في معرض العلوم والهندسة (أيسف 2025)، الذي أُقيم بمدينة السادس من أكتوبر، حيث حصدوا المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية.

وحققت الطالبة سما إيهاب، من مدرسة المتفوقين (STEM)، المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال العلوم الطبية، بينما حصل الطالبان كيرلس جمال ورامز أسامة، من مدرسة المتفوقين (STEM)، على المركز الثالث في مجال الحاسوبية المعلوماتية.

وأكد محافظ قنا، أن هذه الإنجازات تعكس تفوق طلاب قنا وريادتهم على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تبني المواهب الشابة ودعم الابتكار والبحث العلمي، مشددًا على استمرار الدعم للطلاب المتميزين لتحقيق مزيد من النجاحات المستقبلية، ورفع اسم المحافظة في مختلف المحافل العلمية.

يُذكر أن هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، شهد الاحتفالية التي نظّمتها الوزارة لتكريم الطلاب الفائزين، بحضور هيئة الإشراف المصاحبة لهم، حيث تم تكريمهم أدبيًا وماديًا تقديرًا لإنجازهم، وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز والحفاظ على ريادة المحافظة في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الطلاب ومعلميهم، داعيًا جميع الطلاب إلى الاستفادة من هذه النماذج المشرفة والسير على خطاهم لتحقيق مزيد من النجاحات.



