محافظ المنيا: 750 ألف جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لرمضان

المنيا – حسن عبد الغفار

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، وفدًا من البنك الزراعي المصري، لتقديم مساهمة مالية بقيمة 750 ألف جنيه فى هيئة قسائم شرائية للمواد الغذائية، لدعم 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بمشاركته الفعالة في تعزيز جهود التنمية داخل المحافظة، كونها واحدة من المحافظات الزراعية الرائدة.

وشدد المحافظ على ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر قاعدة بيانات دقيقة، موضحًا أنه تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع القسائم قبل حلول شهر رمضان، وفق آلية شفافة تحقق العدالة في التوزيع لضمان الدعم لمستحقيه .

من جانبه، أعرب سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن حرص البنك على مواصلة برامجه المجتمعية بالتعاون مع محافظة المنيا ، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تبادل اللواء كدوانى و سامى عبد الصادق الدروع التذكارية بين محافظة المنيا و البنك الزراعى المصرى وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ و اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، و أحمد أبو زيد رئيس منطقة شمال الصعيد والدكتور فتحى هلال رئيس قطاع المنيا

