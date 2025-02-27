محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية وكراسى متحركة لـ 125 حالة إنسانية

المنوفية - محمد فتحى

تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ، واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية والتي حرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين ولا سيما الحالات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ،جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد ، مديري مديريات التموين والتضامن الاجتماعي والعمل ووكيل مديرية الصحة ، القائم بأعمال رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية .

حيث استهل محافظ المنوفية لقائه بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين وملابس وكوتشيات لــ 110 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية كما سلم 15 كرسي متحرك لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية بقيمة إجمالية تزيد عن مليون جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ونظراً لأحوالهم المعيشية والإجتماعية الصعبة ، مشيراً إلي أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال لجنة المساعدات المشكلة لفحص الطلبات للوقوف علي مدي أحقية تلك الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه .



وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذا اللقاء وتواجده بين أبناء المحافظة ، قائلاً لهم " أنا في خدمتكم ومكتبي مفتوح دائماً وتحت أمركم في أي طلب " ، مقدماً خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل ان يعيده علينا وعلي وطننا الغالي بالأمن والأمان والسلم والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة .



هذا وقد أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم ، موجهاً وكيل مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال 19 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات أشمون والرمد والجراحات المتخصصة والتأمين الصحي والجامعة ، فيما كلف المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 10 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 26 حالة لاعانتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية ، فيما وجه المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لأكثر من 20 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة .



وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي وذوي الهمم الشكر لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.



