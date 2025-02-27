محافظ المنوفية يتابع سير العمل بمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

المنوفية -محمد فتحى

عقد اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي للمحافظة، مديري عموم الإدارة العامة الأملاك، التحول الرقمي، البنية المعلوماتية المكانية.

وتم استعراض مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه ومناقشة المعوقات، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول، مكلفاً بتشكيل لجان لمتابعة نسب أداء تلك الملف بالمراكز التكنولوجية وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لتسريع وتيرة العمل، كما تضمن الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم.

ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال المنظومة، مكلفاً بتشكيل لجان لنهو كافة الملفات المتبقية واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.

هذا وقد ناقش محافظ المنوفية جهود وحدة المتغيرات المكانية ونسب إنجاز الأعمال، ووجه بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه يتابع بنفسه وبشكل دوري أخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية ، مشدداً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.