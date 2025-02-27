محافظ البحيرة تعلن انطلاق فعاليات "قطار الخير"

البحيرة - ناصر جودة

أطلقت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إشارة البدء لانطلاق فعاليات "قطار الخير" التي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الدينية، الاجتماعية، الخيرية، والرياضية، بهدف تقديم نسمات رمضانية استثنائية لجميع الفئات العمرية في المحافظة.

و قامت محافظ البحيرة بافتتاح الخيمة الرمضانية الأولى بجوار مسجد ناصر في دمنهور، والتى تقدم عدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى توفير مساحة تفاعلية للعائلات والأفراد.

شارك فى افتتاح الفاعليات الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، و أسامة داود السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات، إضافة الى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمع من مواطني وأبناء دمنهور.

حيث تفقدت محافظ البحيرة القسم الخاص بمنتجات مدرسة ناصر الزراعية بأسعار مخفضة، ومنطقة العاب الأطفال المجانية، والمكتبة المتنقلة، والورش الثقافية والفنية، وفقرات التنورة ومسرح العرائس، وكذا الخيمة الخاصة بمائدة الرحمن التي ستبدأ مع أول أيام الشهر الكريم وتستمر طوال شهر رمضان المبارك.

واشارت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تسعى هذا العام لجعل رمضان مميز و مليء بالفعاليات للارتقاء بالمستوى الديني و الثقافي والرياضي للمواطنين.

وأشارت إلى أن فعاليات "قطار الخير" في رمضان هذا العام تشمل: فعاليات اجتماعية: تشمل تطوير وتجميل حديقة ميدان مسجد ناصر في شبرا بدمنهور وتحويلها إلى حديقة ترفيهية اجتماعية، مع إنشاء منطقة ألعاب للأطفال واستراحات للزوار. كما يتم تنظيم برامج ثقافية وترفيهية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة، حيث تقدم ورش عمل للأطفال، عروض مسرح العرائس، قصص حكي، وأمسيات ثقافية، وتختتم الفعاليات باحتفالية كبرى للأطفال في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

فعاليات خيرية: تشمل توزيع كراتين غذائية، بطاطين، وملابس للأسر الأولى بالرعاية، تقديم وجبات ساخنة يوميًا بمختلف مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب إقامة موائد الرحمن.

فعاليات دينية: تشمل تنظيم مسابقة كبرى للقرآن الكريم في مسجد ناصر بدمنهور، ومسابقات للخطيب الناشئ، الابتهال، والإنشاد الديني، بالإضافة إلى الملتقى الفكري بمسجد الحبشي بدمنهور، كما يتم تنظيم دروس يومية عقب كل صلاة من أئمة المساجد.



فعاليات رياضية: تتضمن تنظيم دورات رمضانية في كرة القدم، تنس الطاولة، والشطرنج، بهدف تعزيز الروح الرياضية وخلق بيئة تنافسية إيجابية للشباب.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن افتتاح الخيمة الرمضانية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي سيتم تنفيذها طوال الشهر الكريم بكافة مدن ومراكز المحافظة، مؤكدةً أهمية العمل الجماعي لتعزيز روح التضامن والتعاون بين أبناء المحافظة، داعية المواطنين بالمشاركة الفاعلة في تلك الأنشطة والفعاليات.