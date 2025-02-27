محافظ الأقصر يفتتح ورشة عمل حول مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، افتتاح ورشة عمل لمناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف ودليل إجراءات تنمية الموارد المحلية، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والتي قام بتنظيمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي.

ويتم تنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة الدكتور محمد عفيفي مدير المشروع، وذلك بمشاركة فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبمشاركة ممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وإدارات الإيرادات والحسابات والموارد الذاتية بمحافظات الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان.

وأشاد محافظ الأقصر، بجهود مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في الارتقاء بالقدرات المحلية وبخاصة ملف تنمية الموارد الذاتية المحلية، وتطوير منظومة العمل بالصناديق الخاصة لزيادة مواردها ومراجعة اللائحة المالية الخاصة بها، وأكد على أهمية ملف تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بحيث يعمل على دعم وتحفيز المحافظات على توفير موارد مالية محلية تساهم في تعزيز قدرتها في الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، وتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وقامت المحافظات الأربع وهم الأقصر وبني سويف والفيوم وأسوان بعرض ومناقشة الموقف التنفيذى لتطبيق خطة تنمية الموارد الذاتية والخطوات التي تم إنجازها والتحديات التي تواجه التنفيذ لبعض الأنشطة، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها كل محافظة او مبادرات محلية لزيادة حصيلتها من الإيرادات الذاتية، وأكد السادة الحضور على أهمية توفير حافز للعاملين في تحصيل الموارد لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، وقيام بعض المحافظات بإعداد خطة لرفع كفاءة الأسواق والمواقف وأماكن الانتظار بالإضافة إلى حصر الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها ودراسة إمكانية منح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.