لماذا يمتنع الأقباط عن تناول الأسماك فى الصوم الكبير؟

كتبت – بتول عصام

بدأ يوم الاثنين الماضي، الأقباط الصوم الكبير، الذي يعتبر أطول وأهم صوم في السنة القبطية، إذ يمتد الصوم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة 55 يومًا استعدادًا لعيد القيامة المجيد، كما يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان تبدأ بأحد الكنوز وتنتهي بأحد القيامة.

ويعتبر الصوم الكبير، في الكنيسة الأرثوذكسية، صومًا درجة أولى، إذ لا يجوز فيه تناول الأسماك، وكذلك أيضًا صوم الأربعاء والجمعة، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس، يختلف عن ذلك أصوام الدرجة الثانية وهم صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في هذه الأصوام فقط، وقسمت الكنيسة الأصوام هكذا من حيث درجة النسك، وذلك للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وهذا العام 2025، يحل عيد القيامة المجيد، يوم الأحد الموافق 20 أبريل، كما قسمت الكنيسة الصوم الأربعيني المقدس إلى 7 أسابيع، يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع.