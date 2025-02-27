كوبونات غذائية من البنك الزراعى للأسر الأولى بالرعاية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في مكتبه بسامي عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وذلك بحضور أمجد فارس، رئيس مجموعة الوجه القبلي بالبنك، ومنسي طنطاوي، رئيس قطاع بني سويف، واللواء إيهاب زويل، رئيس مجموعة الأمن بالبنك، وأحمد دسوقي، مدير مكتب محافظ بني سويف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى، مدير مكتب قطاع بني سويف، وياسر حسن، مدير إدارة أمن القطاع.

في مستهل اللقاء، رحب المحافظ بوفد البنك الزراعي المصري، مؤكدًا الدور المهم للبنك وبرامجه التنموية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني، والتي تمثل مصدر دخل أساسيًا للكثير من المواطنين، لا سيما في قرى الريف المصري.

من جانبه، هنأ رئيس البنك الزراعي المصري محافظ بني سويف بمناسبة شهر رمضان، مشيدًا بالرؤية التنموية التي تتبناها المحافظة والتي تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يتماشى مع استراتيجية البنك وأهداف رؤية مصر 2030. كما استعرض جهود البنك في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودوره كأحد المؤسسات المصرفية الداعمة لخطة الدولة التنموية.

شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البنك والمحافظة، والاستفادة من المبادرات المصرفية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لدعم صغار المزارعين والمربين في مجالات الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى بحث آليات تنفيذ مبادرة البنك الخاصة بإحلال وتجديد السيارات القديمة من خلال قروض ميسرة. وقد وجه المحافظ بدراسة تلك المبادرات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أهمية دعم أي جهود تصب في صالح المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام اللقاء، تسلم المحافظ "كوبونات" كروت شراء مواد غذائية، بقيمة 250 جنيهًا لكل كارت، بإجمالي 2000 كارت، بقيمة نصف مليون جنيه، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وفقًا لقاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، وستتيح هذه الكروت للمستفيدين شراء السلع التموينية التي يحتاجونها من فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة.