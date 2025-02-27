فلسطين: أوضاع المعتقلين في سجن شطة "مأساوية"

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أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس أن أوضاع المعتقلين في سجن شطة "مأساوية".



وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح والرش بالغاز بشكل مستمر، كما أن الطعام يقدم نيئا (غير مطهي) ودون ملح.



وأضاف البيان أن إدارة سجون الاحتلال تمارس إهمالا طبيا بحق المعتقلين خاصة المرضى منهم، وأن وضعهم الصحي "سيئ" ولا يتلقون أي علاج في ظل تعمد إدارة السجن إهمالهم طبياً وعدم توفير العلاج اللازم لهم.



وأشارت إلى أن المعتقلين يناشدون المؤسسات المعنية مساعدتهم على السماح إدارة السجن لهم بممارسة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان وتحسين جودة الطعام.