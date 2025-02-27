عطل نادر فى نظام مدفوعات البنك المركزى الأوروبى قيمته تريليونات اليورو

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أعلن البنك المركزى الأوروبى، أنه أصلح انقطاعًا غير مسبوق فى نظام الدفع الخاص به والذى ترك معاملات بقيمة تريليونات اليورو من الشركات والمستهلكين والمستثمرين معلقة معظم اليوم.



وأدى عطل فى نظام "إن واى اس ايع تارجت 2" المستخدم لتسوية أكثر من 3 تريليون يورو (3.12 تريليون دولار) من المدفوعات اليومية والتداولات المالية، إلى عدم إمكانية إتمام المعاملات بين البنوك، وفقا لمنصة "انفستينج" الإقتصادية.



وفى حين لم يشعر عملاء البنوك العاديون بالانقطاع، فقد وضع علامة استفهام على المعاملات بين المقرضين التى تكتمل فى نهاية اليوم وتدعم الأداء الفعلى لاقتصاد منطقة اليورو.



وبعد انقطاع دام حوالى سبع ساعات، ذكر البنك المركزى الأوروبى ، فى بيان ، إن النظام "تارجت 2" يعمل بشكل طبيعى على الرغم من تأجيل جميع المواعيد النهائية لتسوية تدفقات المدفوعات اليومية لعدة ساعات.



وقال البنك المركزى الأوروبى ، فى تحديث للحالة على موقعه على الإنترنت ، : "تم حل الحادث السابق واستأنف تارجت 2 عملياته العادية".



وصدرت تعليمات للبنوك، التى تعتمد على النظام لتسوية حساباتها مع بعضها البعض، بمواصلة وضع مدفوعاتها فى قائمة الانتظار طوال اليوم فى انتظار إصلاح الانقطاع.



وذكر البنك المركزى الأوروبى إن قناة طوارئ ظلت مفتوحة "للمدفوعات الحرجة للغاية".