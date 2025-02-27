ظهور شبيه حسن نصر الله خلال مراسم التشييع فى لبنان يثير الجدل.. فيديو

وكالات

أثار ظهور شبيه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله خلال مراسم تشييعه في المدينة الرياضية بالعاصمة بيروت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التشييع التقط أحد الحاضرين فيديو لشيخ يقف على شرفة أحد الأبنية المحيطة بمكان التشييع، بدا عن بعد شبيها لحسن نصر الله.

وجرى تداول المقطع على نطاق واسع، وقال البعض إن هذا الشخص هو حسن نصر الله.

🚨شبيه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله يجلس على أحد الشرفات في بيروت أثناء التشييع يوم أمس ما أثار ضجة إعلامية واسعة. pic.twitter.com/qrXnGErEZA — بالعربية | BRICS PLUS (@BRICSPLUSA) February 24, 2025

ولدى تصويره من أحد الحاضرين، سأل المصور أحد بجانبه: "بشرفك، مش السيد؟"، في إشارة إلى نصر الله.

وتبين فيما بعد بحسب وسائل إعلام لبنانية أن هذا الشخص هو قاسم الحائري شخصية بارزة لدى الطائفة الشيعية في الكويت.