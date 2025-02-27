اليوم السابع
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ظهور شبيه حسن نصر الله خلال مراسم التشييع فى لبنان يثير الجدل.. فيديو

الخميس، 27 فبراير 2025 12:51 م
ظهور شبيه حسن نصر الله خلال مراسم التشييع فى لبنان يثير الجدل.. فيديو شبيه حسن نصر الله
وكالات

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أثار ظهور شبيه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله خلال مراسم تشييعه في المدينة الرياضية بالعاصمة بيروت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التشييع التقط أحد الحاضرين فيديو لشيخ يقف على شرفة أحد الأبنية المحيطة بمكان التشييع، بدا عن بعد شبيها لحسن نصر الله.

وجرى تداول المقطع على نطاق واسع، وقال البعض إن هذا الشخص هو حسن نصر الله.

 

 

ولدى تصويره من أحد الحاضرين، سأل المصور أحد بجانبه: "بشرفك، مش السيد؟"، في إشارة إلى نصر الله.

وتبين فيما بعد بحسب وسائل إعلام لبنانية أن هذا الشخص هو قاسم الحائري شخصية بارزة لدى الطائفة الشيعية في الكويت.







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حسن نصر الله

لبنان

شبيه حسن نصرالله

بيروت






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