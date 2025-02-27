طلاب منطقة سوهاج الأزهرية يشاركون فى تصفيات مسابقة القرآن الكريم

سوهاج عمرو خلف

شارك طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية والمكاتب والأروقة بسوهاج في تصفيات المرحلة الثالثة لمسابقة القرآن الكريم السنوية على مستوى الجمهورية والمنعقدة بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشارك من منطقة سوهاج الأزهرية (40 ) طالبا وطالبة من خلال مستويات المسابقة الأربعة، بعد فوزهم في المرحلة التمهيدية للمسابقة، وسط إشراف لجنة مراجعة المصحف، وكبار المحفظين وعلماء القراءات بالأزهر.

وحرص فضيلة الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، على توديع المتسابقين قبيل سفرهم وحثهم على الاجتهاد والحرص على تحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، داعيا المولى عز وجل أن يكتب لهم التوفيق والسداد.

تأتي هذه المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على رعاية حفظة القرآن الكريم، وتكريم الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية الإسلامية في المجتمع، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الطلاب في الحفظ والتجويد، ودعم المتميزين وتحفيزهم على الحفظ والتبحر في علوم القرآن، وتتميز هذه التصفيات بمستوى تنافسي عالٍ، يعكس جودة التحفيظ في المعاهد الأزهرية والاهتمام الكبير بإعداد جيل متقن للقرآن علمًا وعملاً.

