اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2025 03:56 م
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ضوء أخضر أمريكى للبقاء.. ماذا قالت إسرائيل عن موعد انسحابها من جنوب لبنان؟

الخميس، 27 فبراير 2025 03:04 م
ضوء أخضر أمريكى للبقاء.. ماذا قالت إسرائيل عن موعد انسحابها من جنوب لبنان؟ لبنان
إيمان حنا

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس؛ اليوم الخميس ، إن الجيش الإسرائيلى ما زال فى المنطقة العازلة فى لبنان وسيبقى "بلا سقف زمني". وفق "لبنان 24"

وأضاف: "تلقينا الضوء الأخضر من أمريكا لبقاء قواتنا فى المنطقة العازلة فى لبنان".

وفي ما يتعلق بسوريا، قال كاتس: "لا نثق فى أحمد الشرع بل نثق فقط فى جيشنا".

وتابع قائلاً: "قواتنا ستبقى على قمة جبل الشيخ فى سوريا لأجل غير مسمى".

وعلى صعيد بقاء القوات الإسرائيلية فى 5 مواقع فى الجنوب ؛ أوضح مراقبون وفق "لبنان 24"، إن تلك التلال تعتبر حاسمة من ناحية الإسناد النارى فى حال قرر "حزب الله" شن هجوم برى جديد باتجاه إسرائيل، موضحين أن التمركز العسكرى على رأس تلك التلال يشير إلى مخاوف من إمكانية حدوث مثل هذا الهجوم مستقبلاً، وأضافت: "لو انتفى تهديد الحزب لما كانت إسرائيل بقيت ولكانت سلمت قوات اليونيفيل والجيش اللبناني مهمة السيطرة على تلك التلال المشرفة جغرافيًا على المستوطنات الإسرائيلية.







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لبنان

إسرائيل

الانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبنان






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