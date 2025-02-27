اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2025 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

شرط صحى لأداء "عمرة رمضان".. اعرف التفاصيل

الخميس، 27 فبراير 2025 10:48 ص
شرط صحى لأداء "عمرة رمضان".. اعرف التفاصيل عمرة رمضان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يترقب راغبو أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك ما يستجد من شروط وضوابط لأداء تلك المناسك؛ والتى تهدف لسلامة المعتمرين.

فى هذا السياق شددت وزارة الصحة السعودية؛ فى بيان لها ؛ على ضرورة تلقي لقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان؛ موضحة أن تلقي اللقاحيأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة الوقائية والحد من انتشار الأمراض المعدية؛ والحفاظ على صحة المعتمرين وتعزيز الوعي الصحي، بما يسهم في تطوير نظام صحي متكامل يرفع من جودة الحياة، ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.


وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
وأكدت الوزارة على أهمية الحصول على اللقاح قبل السفر للعمرة بفترة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تحقيق المناعة المطلوبة، موضحة أن من تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم.


ودعت الوزارة إلى حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح في عيادات تطعيم الكبار، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان تجربة منة وصحية أثناء أداء العمرة.

 







مشاركة

شهر رمضان

رمضان

رمضان ٢٠٢٥

اول يوم رمضان 2025

رمضان في مصر

متى رمضان 2025

اول يوم رمضان ٢٠٢٥

اول ايام رمضان

موعد رمضان ٢٠٢٥

اول يوم رمضان

ramadan 2025

موعد اذان المغرب في رمضان

ramadan kareem

تهنئه بحلول شهر رمضان

اغاني رمضان

أغاني رمضان






الرجوع الى أعلى الصفحة