شرط صحى لأداء "عمرة رمضان".. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

يترقب راغبو أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك ما يستجد من شروط وضوابط لأداء تلك المناسك؛ والتى تهدف لسلامة المعتمرين.

فى هذا السياق شددت وزارة الصحة السعودية؛ فى بيان لها ؛ على ضرورة تلقي لقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان؛ موضحة أن تلقي اللقاحيأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة الوقائية والحد من انتشار الأمراض المعدية؛ والحفاظ على صحة المعتمرين وتعزيز الوعي الصحي، بما يسهم في تطوير نظام صحي متكامل يرفع من جودة الحياة، ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.



وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأكدت الوزارة على أهمية الحصول على اللقاح قبل السفر للعمرة بفترة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تحقيق المناعة المطلوبة، موضحة أن من تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم.



ودعت الوزارة إلى حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح في عيادات تطعيم الكبار، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان تجربة منة وصحية أثناء أداء العمرة.