دعم زواج 1120 فتاة يتيمة بأسوان ضمن مبادرة "اكفل استر وجوز"

أسوان - عبد الله صلاح

تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان، وضمن مبادرة (أكفل واستر وجوز) نجحت جمعية الاورمان فى دعم زواج 1120 فتاة يتيمة بقرى ومراكز محافظة أسوان، وذلك منذ بداية العمل الى الان.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وإشراف ومتابعة محمد يوسف، وكيل وزارة تضامن أسوان.

وأكد محمد يوسف، فى بيان صحفى، على الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، موضحًا أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "أكفل واستر وجوز" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المبادرة الانسانية "أكفل واستر وجوز" جاءت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات، وذلك من خلال تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح، أنه من خلال مبادرة "أكفل واستر وجوز" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 550 جنيه شهريًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين، مشيرًاأن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (20,104) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.