خطة محافظة البحيرة لرفع الأعباء عن المواطنين فى شهر رمضان.. تفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة مؤخرا، جهودا كبيرة لإستقبال شهر رمضان الكريم، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية وضمان الرقابة عليها مع تخفيض الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادتها لافتتاح معارض أهلا رمضان بكافة مراكز المحافظة، مع إفتتاح عدد من المنافذ المشابهة للعمل على ضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار .

كما قامت مؤسسة حياة كريمة، بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك من خلال الدفع بسيارات متنقلة بالشوارع والميادين إلى جانب القرى الأكثر إحتياجا، بالإضافة الى المنافذ الثابتة، وكذلك دفعت مبادرة بداية بكميات كبيرة من بيض المائدة لبيعها بأسعار مخفضة بالتعاون مع هيئة الإصلاح الزراعى .

كما عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اجتماعات موسعة مع الجهات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقيادات التموين والغرفة التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك.

وخلال الاجتماعات تم مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن إستعدادات المحافظة لإستقبال شهر رمضان المبارك، ستكون بشكل متميز للتخفيف عن كاهل الأهالى ومحدودى الدخل، من خلال العمل على توفير كافة السلع بتخفيضات كبرى، والتوسع في فتح المعارض والمنافذ بواقع معارض على الأقل بكل مركز.

وأضافت أن معارض "أهلاً رمضان" ستقام بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع التوسع في إقامتها بالمناطق الأكثر احتياجًا، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية وتخفيضات لن تقل عن 25%، كما سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء واللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجهت محافظ البحيرة، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للعارضين لضمان تنوع السلع وتقديمها بأسعار مخفضة، مع تشديد الرقابة لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بالأسعار، مشددة على أهمية التوسع في المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من المناطق، وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم إلى كافة المواطنين.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي، وتعمل جاهدة على دعم المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما يخدم أهالي البحيرة، وتعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين

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وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والعمل على توفير كافة التيسيرات لإقامة المعارض وإنجاحها، مؤكدة على أهمية دور جهاز حماية المستهلك والتموين في مراقبة الأسواق والتصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الأسعار.

فيما أكد محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الغرفة التجارية تستعد لإطلاق سلسلة معارض "أهلاً رمضان" في 9 مراكز بمحافظة البحيرة، وهي: دمنهور، كفر الدوار، شبراخيت، المحمودية، الدلنجات، أبو المطامير، أبو حمص، إيتاي البارود، وحوش عيسى.

وأضاف أن هذه المعارض تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح الشريف، أن المعارض ستشهد توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، والحلويات الشرقية، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المواطنون، بالتنسيق مع كبار الموردين والشركات لضمان تنوع المنتجات وتقديمها بجودة عالية وبأسعار مناسبة، كما أكد أن الغرفة تقوم بتجهيز المعارض للعارضين مجانا مقابل البيع بأسعار اقل من اسعار السوق، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.



اجتماعات مكثفة استعدادا لشهر رمضان بالبحيرة



الغرفة التجارية تقرر تجهيز معارضها مجانا فى رمضان