جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمى

محمد صبحى

نظمت وحدة دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان ورشة عمل متخصصة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: تعزيز الكتابة الأكاديمية والتعامل مع اللوائح التنظيمية"، بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين من مختلف كليات الجامعة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث العلمي عبر التخصصات المختلفة.

عقدت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة رشا عزام مدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة.

تناولت الورشة، التي قدمتها الدكتورة هبة أحمد مدرس الأمراض الجلدية والخبيرة في استخدامات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بجامعة القاهرة، محاور عديدة تهدف إلى توضيح أساسيات الذكاء الاصطناعي ودوره الحيوي في البحث العلمي والتحديات التي تواجه الباحثين وكيفية معالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ركزت الورشة على توظيف الذكاء الاصطناعي في الكتابة والنشر العلمي مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالكتابة البحثية بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية التغلب عليها.

وقد اكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأن هذه الورشة تأتي ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بمخرجاته، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية في تطوير البحث العلمي على المستوى العالمي.

وأضاف الدكتور قنديل أن جامعة حلوان تسعى دائماً إلى تمكين باحثيها من أحدث التقنيات والأدوات التي تعزز قدراتهم البحثية وتؤهلهم للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والضوابط المهنية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث في كلمته أثناء ورشة العمل على أهمية الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البحثية وتحسين جودة الكتابة الأكاديمية، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية وسياسات النشر المعتمدة عالمياً.

وأشار ابو الدهب إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة يعمل على تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في مجال توظيف التقنيات الحديثة في البحث العلمي، بما يسهم في تطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة رشا عزام مدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة في كلمتها، الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوحدة والتي تساهم في تحسين جودة الأبحاث العلمية، وتعزيز فرص النشر في المجلات العلمية المرموقة، مما يسهم في الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة.

وأكدت أن الوحدة تعمل بشكل مستمر على تطوير برامجها وخدماتها بما يتواكب مع المستجدات العالمية في مجال البحث العلمي ونشر الأبحاث.

تميزت الورشة بالتفاعل الإيجابي من المشاركين، حيث اختتمت بجلسة نقاشية تفاعلية أتيحت خلالها الفرصة للحضور لطرح استفساراتهم ومناقشة الجوانب المختلفة لموضوع الورشة، مما أثرى المحتوى العلمي وعزز من الفائدة المرجوة من هذه الفعالية.