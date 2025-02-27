توزيع 5000 لحاف وبطانية داخل 23 قرية بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أنتهت جمعية الأورمان بسوهاج عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع 5000 لحاف وبطانية داخل(23) قرية بمراكز محافظة سوهاج، وذلك ضمن حملة (ستر ودفا واطعام) وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.

حيث شملت الخطة التفصيلية قرى برخيل والحرجة بحري والسمطا والساحل بمركز البلينا، وقريتي كوم بدار والعيساوية بمركز المنشأة، وقريتي شطورة وبندر طهطا بمركز طهطا، وقرى الحسنة والأوقات والسكساكة مركز طما، وقرى عرب الأطاولة والعيساوية شرق والأحايوة بمركز إخميم، وقريتى الشيخ مكرم وأولاد عزاز بمركز سوهاج، وقريتي الطليحات ونزه المحزمين بمركز جهينة، و قرية سفلاق بمركز ساقلته، وأولاد يحيي بحري بمركز دار السلام، وأولاد حمزه بمركز العسيرات.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

وأضاف أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.



عملية توزيع البطاطين



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أعضاء الأورمان بسوهاج



الأسر الأولى بالرعاية



جانب من عملية التوزيع



توزيع البطاطين على الأسر



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جمعية الأورمان