اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2025 04:49 م
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تلاميذ مدرسة ابتدائية بالبحيرة يصنعون الفوانيس من الورق للاحتفال بشهر رمضان

الخميس، 27 فبراير 2025 03:24 م
تلاميذ مدرسة ابتدائية بالبحيرة يصنعون الفوانيس من الورق للاحتفال بشهر رمضان تزيين فصول المدرسة بفوانيس رمضان
البحيرة - ناصر جودة تصوير محمد الحصرى

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شهدت مدرسة عبد العزيز عوض الابتدائية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، احتفالا مميزا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

حيث قامت إدارة النشاط بالمدرسة، بتعليم التلاميذ صنع فوانيس رمضان من الورق والكرتون، وذلك لغرس قيم المحبة والعمل الجماعى ورفع الزائقة الجمالية فى نفوس الأطفال الصغار.

وقام أطفال المدرسة بتزيين الفصول بالفوانيس المصنوعة من الورق والمشاركة مع المعلمين فى احتفال استقبال الشهر الكريم وسط أجواء من الفرح والسرور.

وكانت إحدى حضانات الأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة، قد قدمت لافتة مميزة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

حيث قام أطفال الحضانة بمساعدة أولياء أمورهم ،بجمع مبالغ مالية من مصروفهم اليومى علي مدار الأشهر الماضية، وذلك من أجل شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية وياميش رمضان   لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما قامت إدارة الحضانة بتوفير المستلزمات الخاصة بتعبئة السلع الغذائية، ودعت الأطفال وذويهم إلى تجهيز الشنط الرمضانية لبث روح المحبة والتكافل، وسط أجواء مبهجة وبث الأغانى الرمضانية التراثية.

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احتفال مبهج لاستقبال شهر رمضان المبارك
احتفال مبهج لاستقبال شهر رمضان المبارك

 

احتفالات مبهجة داخل مدارس البحيرة
احتفالات مبهجة داخل مدارس البحيرة

 

تزيين فصول المدرسة بفوانيس رمضان
تزيين فصول المدرسة بفوانيس رمضان

 

تعليم التلاميذ صناعة الفوانيس بالبحيرة
تعليم التلاميذ صناعة الفوانيس بالبحيرة

 

تلاميذ مدرسة بالبحيرة يحتفلون بقدوم شهر رمضان
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يحتفلون بقدوم شهر رمضان

 

مدرسة عبد العزيز عوض بالبحيرة
مدرسة عبد العزيز عوض بالبحيرة


 







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فوانيس رمضان

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مدرسة عبد العزيز عوض

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