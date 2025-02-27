تعليم القليوبية تعدل جداول العمل بالمدارس خلال شهر رمضان المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بقيادة مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تعديل جدول مواعيد العمل بمدارس المحافظة لمراحل التعليم "الابتدائي والإعدادي والثانوي بتخصصاته المختلفة"، خلال شهر رمضان المبارك، سواء للمدارس التي تعمل بنظام اليوم الكامل، أو المدارس التي تعمل بنظام الفترتين "الصباحية والمسائية"، وذلك تسهيلا وتخفيفا عن الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية.

وكشف مدير تعليم القليوبية، عن أن جداول العمل بمدارس الفترتين بالقليوبية خلال شهر رمضان للمرحلة الابتدائية ستبدأ من الساعة 6.45 حتي الساعة 11.40 للفترة الصباحية، فيما يبدأ العمل للفترة المسائية بداية من الساعة 11.45 حتي الساعة 4.15 مساءا، أما مدارس اليوم الكامل فتبدأ من الساعة 8 صباحا، وحتي الساعة 1.30 ظهرا.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية بالقليوبية بمدارس اليوم الكامل فتبدأ من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 1.40 ظهرا، أما مدارس الفترتين، فتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7.15 صباحا حتي الساعة 11.40 ظهرا، ومن الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 4.30 مساءا للفترة المسائية.

وأخيرا المرحلة الثانوية بتخصصاتها المختلفة، فتبدأ المدارس التي تعمل بنظام اليوم الكامل من الساعة 7.50 صباحا وحتي الساعة 12.50 ظهرا، أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين فتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7.15 صباحا حتي الساعة 11.40 ظهر، بينهما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 11.45 ظهرا، حتي الساعة 4.10 مساءا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم مراعاة تطبيق القرارات الوزارية رقم 136 و137 و138 لسنة 2024، كما أنه بالنسبة لعدد الفترات للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي 15 فترة دراسية، بواقع 20 حصة اسبوعيا، أما بالنسبة لعدد فترات الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي 17.5 فترة دراسية بواقع 25 حصة أسبوعية.



جدول مواعيد العمل بمدارس القليوبية خلال شهر رمضان 2